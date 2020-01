Taranto: scampata la chiusura dell’altoforno due dell’ex Ilva. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso dei commissari

(PRIMAPRESS) - TARANTO - L’altoforno numero 2 dell’ex Ilva, non verrà spento. Il Tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria, annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga dell'uso dell'impianto. L'Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l'incidente costato la vita all'operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente. - (PRIMAPRESS)