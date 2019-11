Taranto: iniziato davanti allo stabilimento ex Ilva un sit-in dei lavoratori deciso da Fim,Fiom e Uilm

(PRIMAPRESS) - TARANTO - In corso davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm. Stamane l'incontro tra governo e azienda, convocato dal premier,Conte. Secondo quanto comunicato dall'Ad, Morselli,ArcelorMittal avvierà la procedura ex art 47 della legge 228 1990 di retrocessione dei rami d'azienda con la restituzione degli impianti e dei lavoratori a Ilva in Amministazione straordinaria. - (PRIMAPRESS)