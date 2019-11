Taranto: ArcelorMittal salda le fatture di alcune ditte esterne e convoca i sindacati per venerdì 22 novembre

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Dall’immobilismo dei giorni scorsi ad una accelerazione di queste ore nella vertenza con ArcelorMittal. Sebbene con la Guardia di Finanza negli uffici commerciali per prelevare documentazione su incarico della procura tarantina, la contabilità del gruppo franco-indiano ha iniziato a saldare alcune fatture ad una parte delle aziende fornitrici e trasportatrici che avevano iniziato ieri uno sciopero ad oltranza bloccando con i tir gli ingressi dello stabilimento ex Ilva. In queste ore è previsto un incontro delle aziende esterne che dovranno decidere se interrompere il blocco dopo la notizia dei primi pagamenti di fatture.

Intanto venerdì 22 novembre prossimo, ArcelorMittal ha convocato un nuovo incontro con i sindacati che fa seguito a quello con cui aveva annunciato che non sarebbe stato fermato uno degli altiforni. - (PRIMAPRESS)