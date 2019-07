Monopoli (BA). Assenteismo presso l’Ospedale San Giacomo. Eseguite numerose misure cautelari

(PRIMAPRESS) - MONOPOLI, Bari - Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di numerose persone indagate in concorso per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione , falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato. L’indagine ha avuto ad oggetto le condotte di assenteismo tenute da personale in servizio presso l’Ospedale civile San Giacomo di Monopoli. I particolari dell’operazione verranno resi noti alle ore 10,30 nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore Dott. Giuseppe Volpe, negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ubicati in viale Dioguardi n.1. - (PRIMAPRESS)