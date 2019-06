Lecce: maxi-operazione dei Carabinieri nell'area di Maglie contro un gruppo criminale dedito a droga ed estorsioni. Eseguiti 30 arresti

(PRIMAPRESS) - LECCE - I Carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito 30 arresti (19 in carcere e 11 ai domiciliari)nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, detenzione illegale di armi ed esplosivi, estorsione, ricettazione e altri gravi reati. Le indagini condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Maglie in provincia di Lecce, hanno portato alla frattura dell’organizzazione di un gruppo criminale emergente che stava radicandosi fortemente in molti comuni dell’area. - (PRIMAPRESS)