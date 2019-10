Foggia: tragedia familiare ad Orta Nova, un agente penitenziario uccide moglie e due figlie e poi si suicida

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Un’intera famiglia privata della vita. Ad Orta Nova nel foggiano, un uomo, Ciro Curcelli di 53 anni, ha ucciso consuma pistola la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni e poi ha rivolto l’arma verso di sé. Le cause della tragedia non si conoscono e le prime informazioni sono solo quelle che emergono dal lavoro di guardia penitenziaria. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'appartamento dove viveva la famiglia in via Guerrieri.

Le prime dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, sono quelle del fidanzato di Valentina, figlia diciottenne di Curcelli: “Non mi ha mai parlato di nulla o di problemi familiari”. - (PRIMAPRESS)