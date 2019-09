Brindisi: morto un 19enne ucciso da tre colpi di pistola alla testa. Aveva precedenti penali per furto

(PRIMAPRESS) - BRINDISI - Ha tutta l’aria di essere un’esecuzione l’uccisione del 19enne morto in ospedale dopo essere stato ferito alla testa da almeno tre colpi di pistola. E' avvenuto nella notte a Brindisi, nel rione Perrino. Il giovane aveva precedenti penali per furto. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è deceduto subito dopo. Sul delitto ha avviato le indagini la Squadra mobile della questura. - (PRIMAPRESS)