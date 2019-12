Brindisi: evacuata zona nel centro della città per il disinnesco di un ordigno bellico. Sgombrate 54 mila persone

(PRIMAPRESS) - BRINDISI - Al via all'alba, l'evacuazione della zona rossa individuata all'interno di Brindisi per consentire il disinnesco di un ordigno bellico trovato a novembre scorso all'interno del cantiere di ampliamento di un cinema multisala. Non si registrano al momento problemi di traffico. Dalle 5 del mattino i 41 varchi di accesso alla città sono chiusi. Sono quasi 54.000, secondo le stime, le persone che risiedono nell'area e che a breve devono lasciare le proprie abitazioni.Sono più di 1.000 gli operatori delle forze dell'ordine impegnati. - (PRIMAPRESS)