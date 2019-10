Bari: Carabinieri, controlli in città dei Nas e della Polizia Locale, 2 arresti

(PRIMAPRESS) - BARI - Continuano in città i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bari Centro supportati da militari del Nucleo Antisofisticazioni, da personale della Direzione Territoriale del Lavoro e della Polizia Locale -Settore Annona-. Nella rete dei Carabinieri sono finiti D.S.F. 51enne e V.G. 36enne, tratti in arresto in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Bari –Ufficio Esecuzioni Penali, rispettivamente dovendo espiare la pena di anni 6 di reclusione per ricettazione, estorsione e maltrattamenti in famiglia e per ricettazione e detenzione abusiva di armi, dovendo espiare una pena di mesi 9 di reclusione ed una multa di €.1.800,00. Nei confronti di due paninoteche ambulanti i militari operanti, congiuntamente al N.A.S., al personale della D.T.L. ed alla Polizia Locale –Settore Annona- hanno elevato sanzioni amministrative ad entrambi, per un ammontare di euro 2000,00, essendo risultati sprovvisti del sistema preventivo di controllo degli alimenti h.a.c.c.p. finalizzato a garantire la sicurezza igienica per evitare intossicazioni alimentari; mentre per una è stata elevata anche la sanzione di euro 1800,00, per la presenza di un lavoratore in nero, per l’altra attività è stata comminata la sanzione di euro 173,00, per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. I controlli si sono estesi anche a dei “garage” due dei quali sanzionati amministrativamente il primo per euro€ 7.200,00 + € 1.600,00, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e per il pagamento di uno stipendio in contanti, non consentendo la prevista tracciabilità; il secondo per euro € 16.000,00, avendo riscontrato la presenza di un lavoratore risultato assicurato con un’altra ditta. Inoltre, nel parcheggio di Lungomare Nazario Sauro è stata elevata una contravvenzione per esercizio abusivo attività di parcheggiatore, nei confronti di un 46enne, disoccupato, pregiudicato, sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione. All’uomo gli è stata sequestrata la somma di € 6,50. All’interno di un serbatoio zincato in disuso, posto sul terrazzo, di libero accesso, di una palazzina ubicata in via San Benedetto, è stata sequestrata a carico di ignoti una busta in cellophane trasparente, contenente sostanza stupefacente tipo “marijuana” del peso di gr. 5. 5 le persone segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. - (PRIMAPRESS)