Torino: una busta con proiettile recapitata alla sindaca Chiara Appendino: "Intimidazioni senza effetto"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un proiettile contenuto in una busta indirizzata alla sindaca di Torino Chiara Appendino, è stata recapitata ieri agli uffici del Comune. Per la sindaca del capoluogo piemontese si tratta di un nuovo gesto intimidatorio dopo quello già ricevuto nei mesi scorsi.

"Questi tentativi di intimidazione non sortiscono alcun effetto e, anzi, spronano a continuare a svolgere il mio ruolo di sindaca con la massima determinazione” - scrive su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino - “Continuerò a fare il mio lavoro con la massima determinazione, avanti con forza”. - (PRIMAPRESS)