Torino: sgominata la banda delle truffe alle parrocchie con un giro d'affari di 400 mila euro

TORINO - Scoperta dai Carabinieri di Torino una organizzazione criminale finalizzata alle truffe ai danni di parrocchie,conventi, enti religiosi e case di riposo: 12 gli arresti. Accertati 86 episodi, per un guadagno di oltre 400mila euro. Contattavano telefonicamente le vittime qualificandosi come rappresentanti di enti locali o direttori di banche, per informarle che era stato loro accreditato un contributo (comunale o regionale)maggiore di quello dovuto e per evitare che lo stesso non fosse poi erogato,chiedevano di versare la differenza.