Torino: sgominata dai Carabinieri una banda Italo-albanese di furti nelle case. Dieci arresti per ricettazione

(PRIMAPRESS) - TORINO - Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Torino contro un gruppo criminale costituito da italiani e albanesi dedito ai furti in abitazioni. Una decina gli arresti. La banda agiva armata di coltelli e bastoni. 17 gli episodi contestati, avvenuti nelle province di Torino, Biella, Novara e Perugia. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere, i reati contestati. - (PRIMAPRESS)