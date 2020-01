Torino: rimpatriato un tunisino ospite del CPR a capo di una rete di immigrazione di connazionali

(PRIMAPRESS) - TORINO - Smantellata dalla Digos di Torino una organizzazione che favoriva l'immigrazione clandestina, anche di persone segnalate come vicine ad ambienti del radicalismo islamico. A capo del sodalizio, un tunisino di 40 anni, che era ospite del Cpr di Torino che ora è stato rimpatriato. L'espulso era il referente dell'Associazione studenti tunisini in Italia,Asti. Era considerato punto di riferimento dai connazionali e dai documenti sequestratigli potrebbero emergere altri collegamenti. In attesa di espulsione un altro tunisino,irregolare e senza fissa dimora. - (PRIMAPRESS)