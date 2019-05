Torino: operato d'urgenza al Molinette con un dardo conficcato nel cuore

(PRIMAPRESS) - TORINO - Una freccia nel cuore e non è quella della canzone cantata da un giovanissimo Ron ma un dardo di 30 centimetri che ha trapassato l’organo vitale di un 47enne. L’uomo sottoposto ad intervento molto delicato all'ospedale delle Molinette diTorino, era giunto al nosocomio con il ventricolo sinistro danneggiato dalla freccia e con un polmone scalfito dallo stessa freccia. L’intervento sembrerebbe, secondo quanto dichiarato dai medici, perfettamente riuscito. La polizia accorsa sul luogo dell’incidente non esclude che possa essersi trattata di una fatalità mentre l’uomo stava armeggiando con la balestra ma non è scartata neanche l’ipotesi di un tentato suicidio. - (PRIMAPRESS)