Novara: oggi udienza per l'arresto dei genitori del piccolo Leonardo

(PRIMAPRESS) - NOVARA - E’ fissata per oggi l'udienza di convalida per gli arrestati nell'indagine sulla morte del piccolo Leonardo, il bimbo di 20 mesi picchiato a Novara. Saranno ascoltati la madre Gaia Russo, 22 anni, e il compagno di lei Nicholas Musi, 23 anni. Entrambi agli arresti, sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Domani a Novara lutto cittadino per i funerali di Leonardo. - (PRIMAPRESS)