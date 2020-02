Coronavirus: primo caso in Piemonte all'Ospedale Amedeo di Savoia. Oggi un CdM per elevare le misure di contrasto all'epidemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si registra un caso di coronavirus anche in Piemonte. I test che hanno dato esito positivo sono stati effettuati all'Ospedale Amedeo di Savoia. E' il primo caso di positività in Piemonte. Si tratta di un 40enne venuto in contatto con le persone contagiate in Lombardia. Ha un po' di febbre, ma le sue condizioni sarebbero buone. I suoi familiari sono sotto osservazione.

Intanto e alle 18.30 di oggi 22 febbraio si terrà una riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione Civile, a Roma. Sono in fase di valutazione nuove misure per affrontare l'emergenza coronavirus. Al Dipartimento della Protezione Civile è in corso da questa mattina una lunga riunione tra il premier Conte, i ministri Di Maio, Speranza, De Micheli, il commissario straordinario Borrelli, a cui si sono aggiunti la ministra Lamorgese e il capo della Polizia Gabrielli.