Alessandria: i temporali e forti piogge hanno provocato diverse frane. Ritrovato morto un tassista

(PRIMAPRESS) - ALESSANDRIA - E’ stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera nell'Alessandrino. Il corpo dell'uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club è stato ritrovato vivo. Risultano invece dispersi due anziani a Mornese. Nella notte, a Capriata d'Orba, i Vigili del fuoco hanno salvato un brasiliano che era rimasto aggrappato a una pianta in mezzo al torrente Orba, attraversato da un flusso tumultuoso di acqua. Alle 2,30 l'uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in stato di ipotermia. Nell'Alessandrino sono in arrivo colonne mobili di volontari della Protezione civile da Torino, Novara, Vercelli e Asti. Tra le situazioni piu' critiche c'e' quella dell'area di Gavi, investita da frane e allagamenti. Sono state evacuate 80 persone a Castelletto d'Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. A Bosio 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricita'. - (PRIMAPRESS)