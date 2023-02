Il Pulcinella di Ciro Giorgio arriva al Carnevale di Novara

Ciro Giorgio e Renato Sardo

(PRIMAPRESS) - NOVARA - Ennesimo appuntamento artistico per l'attore, regista e cantante Ciro Giorgio che, nelle vesti del suo inseparabile Pulcinella, sabato 18 febbraio arriverà a Novara per portare nella storicizzata Festa di Carnevale locale, l'eredità della famosa maschera napoletana. Già protagonista, tra gli altri, del Carnevale di Borghetto Santo Spirito e di Loano organizzato da Santino Puleo in provincia di Savona sulla riviera Ligure, Ciro Giorgio diffonderà nuovamente al di fuori di Napoli la memoria del mitico personaggio nel segno dell'antica Commedia dell'Arte e della cultura teatrale partenopea. Sostenuto dagli organizzatori Renato Sardo (il famoso “Re Biscottino”) e da Giusy Sardo ( la popolare “Regina Cüneta”) il Pulcinella di Giorgio sfilerà per le strade della tipica città italiana. “Sono molto contento - ha dichiarato l'artista Ciro Giorgio- di poter portare la maschera di Pulcinella anche nel capoluogo di provincia piemontese. Sarà bello, dopo le altre città italiane rivivere le emozioni del Carnevale e delle sue tradizioni anche . E ciò nel segno delle grandi maschere italiane e dell' antico Pulcinella. Sno grato agli organizzatori e ai presidenti dei vari comitati per la bella opportunità ricevuta augurandomi che i grandi eventi legati alle tradizioni italiane possano resistere nei secoli”. - (PRIMAPRESS)