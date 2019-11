Isernia: non si fermano all'alt della GdF e si apre un conflitto a fuoco. Ferito un romeno che con due complici aveva rapinato un uomo a Montaquila

(PRIMAPRESS) - ISERNIA - Conflitto a fuoco a Montaquila tra una pattuglia di militari della Guardia di Finanza di Isernia e 3 malviventi, uno dei quali di nazionalità romena, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Gli altri 2 si sono nascosti nella zona boschiva di Masseria La Corte. I 3 avevano rapinato un uomo che era in strada con il suo cane a Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro (L'Aquila). Poi la fuga sulla Statale 158. I rapinatori non si sono fermati a un posto di blocco dei militari, che li hanno inseguiti. - (PRIMAPRESS)