Pesaro: Ricci consegna le prime ‘mascherine col sorriso’ per i bambini

(PRIMAPRESS) - PESARO - Prime ‘mascherine col sorriso’ per i più piccoli, lavabili fino a 20 volte, consegnate direttamente da Matteo Ricci. Il sindaco le distribuisce a due bambini di Soria: Alex (due anni) e Diego (dieci anni), spiegando l’operazione ai genitori: «Da lunedì 4 maggio riapriremo più della metà dei parchi, con la vigilanza di polizia locali e volontari. Ovviamente vanno evitate le aggregazioni. Le mascherine con lo smile per i bambini, certificate, abbinano la sicurezza al gioco. E’ anche un modo per dire che torneremo a sorridere». Il sindaco distribuisce anche i cioccolatini regalati dalla ‘Dolci & Co. Druda’ di via Mazzini. In totale il Comune, nell’iniziativa costruita con RivieraBanca, distribuirà 8mila mascherine per tutti i bambini, ‘porta a porta’, attraverso i volontari di quartiere. «Stanno facendo un lavoro straordinario», commenta il sindaco. Le consegne partono oggi e termineranno a metà della prossima settimana. Si inizierà da Centro, Montegranaro-Muraglia, Soria-Tombaccia, Porto-Mare e Pantano, per proseguire con gli altri quartieri. Le ottomila mascherine con lo smile e logo ‘wepesaro’ tricolore, realizzate in otto modelli, si aggiungono alle 230mila già distribuite dal Comune ai pesaresi in collaborazione con Croce Rossa e Banca di Pesaro: due a testa per ogni cittadino, con ulteriore scorta di 25mila dispositivi di protezione per anziani, malati e persone in difficoltà economica. - (PRIMAPRESS)