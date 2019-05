Delitto Mastropietro: l'ergastolo ad Oseghale non cancella le altre responsabilità

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Sono le parole del procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, anche questa mattina danno il senso della sentenza di primo grado emessa nel processo sull’omicidio di Pamela Mastropietro a Macerata che ha condannato ill nigeriano Innocent Oseghale all’ergastolo. “Non è una questione di vittorie - ha detto il procuratore - ma il convincimento della sua unica responsabilità nella morte di Pamela”. Il pubblico ministero ha riconosciuto per lui la colpa di violenza sessuale, e l’uccisione con l’aggravante del vilipendio sul corpo martorizzato e tagliato a pezzi. Ma c’è da dire che la sentenza, come ha voluto sottolineare la mamma della ragazza uccisa, non deve dimenticare che altri hanno partecipato alla scena del delitto e anche per questi deve fare giustizia. Una legittima richiesta che deve però anche aprire una riflessione su come una giovane ragazza abbia potuto essere la vittima di una situazione del genere. C’è da chiedersi quante altre responsabilità possono essere lette dietro la morte di una giovane vita. - (PRIMAPRESS)