Sesto Milanese: rogo di rifiuti speciali in un deposito. Vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme

I Vigili del Fuoco sono impegnati da ore a domare un incendio di grandi proporzioni scoppiato questa mattina in un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Un capannone di circa 1400 metri quadrati è andato completamente in fiamme. Sul posto un'alta colonna di fumo nero. Non ci sarebbero vittime o feriti. L'incendio segue alla lunga serie di roghi in depositi di rifiuti che hanno colpito Milano e l'hinterland negli ultimi mesi.