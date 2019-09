Milano: piantonato in stato d’arresto Aurelio Galluccio per l’uxoricidio di Adriana Signorelli

(PRIMAPRESS) - MILANO - È piantonato in ospedale Aurelio Galluccio (65) il marito omicida di Adriana Signorelli, 59 anni, trovata uccisa a coltellate nella sua casa all'ottavo piano di un palazzo popolare in via San Giacono, alla periferia di Milano.

Galluccio aveva tentato di investire i poliziotti che lo avevano intimato l’alt all’auto guidata dall’uomo ma poi è uscito fuoristrada riportando ferite. Trasportato in ospedale in stato d’arresto, la Squadra Mobile ha acquisito altri elementi sul femminicidio. - (PRIMAPRESS)