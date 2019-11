Milano: indagine "Mensa dei Poveri" agli arresti l'ex deputata Comi (FI)e Paolo Origoni, ex Ad dei supermercati Tigros

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ex eurodeputata di FI, Lara Comi, l'Ad dei supermercati Tigros ed ex candidato della Lega a sindaco di Varese, Paolo Orrigoni, e l'ex direttore dell'Agenzia per il lavoro Afol, Giuseppe Zingale, sono stati arrestati nell'ambito della maxi-indagine "Mensa dei poveri" che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari. Comi e Orrigoni sono ai domiciliari, mentre Zingale è finito in carcere. Nel mirino contratti di consulenza affidati da Zingale alla Comi,che deve rispondere anche di finanziamento illecito e truffa aggravata al Parlamento europeo. - (PRIMAPRESS)