Milano: incendio nel Tribunale, in fiamme archivio

(PRIMAPRESS) - MILANO - I vigili del fuoco questa mattina all'alba sono intervenuti con 18 squadre al Palazzo di giustizia di Milano, dove ha preso fuoco un archivio all'ultimo piano dell'edificio, il settimo. Sul posto anche carabinieri e Polizia locale. Le cause dell'incendio, che è stato domato e non ha causato feriti, non sono ancora state accertate ma sono in corso tutte le verifiche del caso. In fiamme sarebbero andati migliaia di odcumenti dell'archivio. Non risultano feriti anche perchè il Tribunale era chiuso ed in questi giorni sta funzionando con un orario ridotto. - (PRIMAPRESS)