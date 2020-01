Milano: fermato un uomo per l'uccisione della donna 90enne in una cascina a sud della città

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un uomo è stato fermato dalla Squadra Mobile di Milano in relazione all'omicidio della 90enne trovata morta ieri in una cascina nella periferia sud della città. Poco dopo ha confessato. Una ferita alla testa, i polsi legati: così è stato trovato il corpo dell'anziana, nella parte di cascina in cui viveva. Lì abita anche un figlio della donna, con 3 dipendenti. Nella cascina sono in corso lavori per trasformarla in agriturismo. - (PRIMAPRESS)