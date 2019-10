Milano: decretata la morte cerebrale per il bambino precipitato dalle scale della scuola Pirelli

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono stati avviati gli accertamenti per dichiarare la morte del bimbo di sei anni precipitato dalle scale della scuola Pirelli di Milano nei giorni scorsi. Il piccolo era stato portato all'ospedale Niguarda per diminuire la pressione intracranica. Il bambino era stata trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della scuola. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. La Procura indaga per omessa vigilanza. Dai primi rilievi, invece, non sono emerse irregolarità sulla ringhiera delle scale le cui sbarre (i tiranti) erano separate da una distanza di soli 12 centimetri. - (PRIMAPRESS)