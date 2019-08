Mantova: ritrovato a Rio Mondrago, il corpo dell'escursionista 27enne in vacanza al Lago di Garda

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Era scivolato da un sentiero cadendo per una decina di metri, riportando traumi letali: è stato ritrovato senza vita il giovane escursionista di 27 anni, di Pegognaga (MN) che stava passando una settimana di vacanza sul Lago di Garda, uscito ieri mattina da solo per un'escursione e mai tornato a casa: in tarda serata era scattato l'allarme al soccorso Alpino di Verona. Verso le tre di notte il ritrovamento del corpo, in Rio Mondrago, localita' Fumane: i carabinieri hanno rintracciato l'auto del giovane parcheggiata a Malga Biancari, successivamente sei squadre di soccorso si sono portate sul posto e hanno iniziato a perlustrare i vari itinerari della zona, rinvenendo il corpo senza vita. Il 27enne, dopo la partenza in mattinata, aveva inviato alcune foto alla sorella con immagini dai sentieri percorsi. L'allarme al 118 era stato dato dai genitori del ragazzo, preoccupati del suo mancato rientro. All'arrivo del giorno, l'elicottero di Trento ha recuperato la salma con il verricello, per trasferirla a Malga Biancari: con un carro funebre e' stata portata all'ospedale di Borgo Roma. Alle ricerche hanno preso parte anche i soccorritori della Stazione speleologica Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. - (PRIMAPRESS)