La Lega in piazza Duomo fa il pieno ma non mancano gli striscioni della contestazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Poca Europa e tanto dissenso nello scorcio finale della campagna elettorale in vista del rinnovo delle istituzioni della UE. E neanche il ricordo di Sergio Mattarella della battaglia di Montecassino come monito alla memoria di quanti sacrifici si sono spesi per raggiungere la pace di una Europa unita.

“Prima l'Italia. Il buonsenso in Europa'. È lo slogan, in bianco su sfondo blu e tricolore, sopra il contrassegno elettorale della Lega, che campeggia sul fondale del palco allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito di via Bellerio, a Milano. In piazza Duomo, i sostenitori del Movimento provenienti da tutta Italia a bordo dei circa 200 pullman (oltre a un aereo dalla Sardegna) per ascoltare gli interventi degli undici leader europei 'sovranisti' che condividono il progetto di Matteo Salvini. Dal palco gli interventi, tra gli altri, dell'olandese Geert Wilders, e del tedesco portavoce di AfD, Jeorg Meuthen. Chiusura affidata alla francese Marine Le Pen, e poi Salvini, per la prima volta insieme a un comizio. Sul palco le scritte 'L'Italia rialza la testa' e 'Stop all'Europa dei burocrati, banchieri, buonisti e barconi'. A neanche 700 metri da piazza del Duomo le bandiere nere di Forza Nuova con slogan e cori. Programmi e visioni per l’Europa? Inutile cercarli. - (PRIMAPRESS)