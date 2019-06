L’ex presidente USA, Barack Obama torna in Italia ospite di Georgetown Clooney sul Lago di Como

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle, accompagnati dalle figlie Malia e Sasha, tornano in Italia ma questa volta ospiti dell’amico George Clooney a Villa Oleandra sul Lago di Como. Arriveranno domani sabato 22 giugno a Malpensa con un volo privato per poi spostarsi nella residenza dell’attore. Le misure eccezionali di sicurezza riservate dalla regione e dai comuni lacustri è pari a quelle riservate solo ai Capi di Stato.

Non si conosce quale sarà il programma del weekend che dovrebbe però includere una cena di beneficenza sabato sera: “Si tratta di una visita privata”, racconta il sindaco Pozzi affrettandosi ad aggiungere che si occuperà esclusivamente delle misure di sicurezza. - (PRIMAPRESS)