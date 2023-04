Il 17 aprile in Lombardia pizzaioli in gara per conquistare il titolo di Pizza Ambassador 2023

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Si disputerà lunedì 17 aprile in Lombardia, presso la sede di Cast Alimenti a Brescia, la settima delle 9 tappe regionali di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia. A conquistare l'accesso alle 9 gare regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) 135 pizzaioli di tutta Italia che gareggiano 15 per tappa per conquistare il titolo di "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024", volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

I tre migliori pizzaioli di ogni tappa si qualificano per una delle 3 semifinali, in programma tra giugno e luglio in tre località turistiche (1 del Nord, 1 del Centro e 1 del Sud). Da ogni semifinale i primi tre pizzaioli accederanno alla finalissima di settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).

Anche in questa seconda edizione i concorrenti si sfidano sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto e sono valutati da una giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. I giurati nella loro scheda assegnano un punteggio a ricetta dell'impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato ma anche alle doti comunicative dei pizzaioli. - (PRIMAPRESS)