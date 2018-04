Il 10 e 11 aprile, il disagio psichico in due serate a La Tela di Rescaldina (Mi)

(PRIMAPRESS) - RESCALDINA, Milano - Disagio relazionale, malattia psichica e disturbi psico-affettivi. Spesso è difficile riconoscerli ed è ancora più complesso chiedere aiuto. L’osteria sociale La Tela di Rescaldina organizza due serate dedicate alla salute mentale presentando due realtà che operano sul territorio con una rete di cura e di sostegno: protagonista della serata di martedì 10 aprile è l’associazione clinico culturale di volontariato Artelier; mercoledì 11 aprile, per la rassegna “stuzzichiamo con le associazioni” l’ora dell’aperitivo è dedicata ad Aiutiamoli.

Fondata nel 1999 come associazione clinico culturale di volontariato, Artelier è oggi anche una cooperativa sociale che gestisce una struttura residenziale a Cuggiono, tre centri diurni tra Cerro Maggiore e Milano e diversi consultori di psicoanalisi applicata oltre ad organizzare laboratori clinico culturali e artistici. Opera nell’ambito della salute mentale al servizio dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta intervenendo a livello individuale, familiare e di gruppo nei casi di disagio relazionale, psichico e sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi psico-affettivi. Artelier si occupa di patologie che vanno dalle psicosi alle nevrosi gravi, al disadattamento sociale (autistici, soggetti affetti da abulimia e anoressia), con l’idea che sia necessario operare sempre a partire da un progetto individualizzato costruendo un’offerta che parte dal soggetto dell’inconscio con la sua “domanda” di cura e di assistenza.

Il programma di martedì 10 aprile prevede alle 20.30 l’apertura della serata con il dj set di Marco Tottoli. Alle 21 il presidente di Artelier presenta l’associazione e le sue attività. Alle 21.30, il concerto della Pink Freud Band, formazione composta dai ragazzi delle “Antennine” – ovvero i centri diurni - di Cerro Maggiore. La partecipazione è libera.

L’iniziativa di mercoledì 11 aprile si apre alle 19. All’interno della rassegna promossa dal Comune in collaborazione con la Consulta Sociale “Stuzzichiamo con le associazioni”, l’aperitivo-incontro è dedicato ad Aiutiamoli, associazione che è presente ed opera dal 1995 nei comuni del Legnanese. L’impegno di Aiutiamoli è nel contrastare l’emarginazione di chi soffre per malattia psichica, offrire sostegno nella vita quotidiana e nel tempo libero, collaborando con le équipe mediche curanti, i servizi sanitari preposti e le famiglie, nonché sviluppare la conoscenza rispetto ai temi che riguardano la salute mentale. Durante la serata l’associazione presenta: “Come fragili ponti - Poesia e parole in nostro Aiuto”.

La partecipazione ad entrambi gli incontri è libera.



La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa ARCADIA insieme con altre associazioni del territorio. È diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.