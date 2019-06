Heroes al Parco Appio, sabato 15 giugno c'è il tributo a Davide Bowie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna Heroes, la rievocazione onirica di un momento storico che per ragioni anagrafiche e geografiche nessuno ha potuto vivere. Nulla a che vedere con le cover band, una notte unica, una macchina del tempo per rivivere fedelmente quelle fantastiche atmosfere, circondati dai secolari alberi di una venue suggestiva, sotto il cielo stellato di Roma. Un evento a 360 gradi, non solo musica, ma anche spazi espositivi tematici, mercatini, street food, stand di birra artigianale e molto altro ancora. Tutto per farvi rivivere quei fantastici anni nella maniera più fedele. Per il nuovo appuntamento il concerto dal vivo di Mr. Ziggy and the GlassSpiders David Bowie International tribute. Se vi definite fan di Bowie, una serata con Mr. Ziggy and the GlassSpiders non può assolutamente mancare nella vostra agenda. Se invece siete “inesperti” ma mossi dalla curiosità di conoscere qualcosa della rock-star che ha cambiato la moda e la musica dai primi Anni ’70, Mr. Ziggy and the GlassSpiders è quanto di più esauriente possa capitarvi di ascoltare. La band, che è la più longeva in assoluto tra le tribute band dedicate al "Duca Bianco", è attiva dal 1991 e riconosciuta dal fan club ufficiale italiano con numerose esibizioni internazionali. Il concerto con gli arrangiamenti originali che Bowie proponeva dal vivo, prevede una scaletta che abbraccia tutte le migliori HIT da Space Oddity a Life on Mars, passando per China Girl e Let's Dance. Sul palco Stefano Cannone (voce, chitarra, sax), Lorenzo Raparelli (basso, cori), Gianni Russo (chitarra, cori), Pasquale Renna (piano, synth, cori) e Massimo Maraccini (batteria). A seguire DJ set a cura di Smash e Totem. Sabato 15 giugno Dalle 22.00 alle 03.00 Parco Appio Via dell’Almone, 105 – Roma Ingresso Euro 8 (compresa consumazione) Infoline +393288640362 - (PRIMAPRESS)