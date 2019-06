Al via "5 Bowls", un nuovo goloso appuntamento da East Market Diner a Lambrate

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nuovo appuntamento per East Market Diner, lo spin off del popolare mercatino domenicale di Lambrate, torna con un nuovo gustoso appuntamento. Dal 13 al 15 giugno, infatti, andrà in scena 5 Bowls, una tre giorni dedicata alle bowls in cinque diverse proposte. Chicken Bowl: pollo grigliato, riso, avocado, misticanza, semi di sesamo e salsa yogurt. Salmon Bowl: salmone scottato, riso, avocado, spinaci, germogli di sesamo, wasabi e salsa di cocco. Pokè Bowl: salmone, tonno o tufu, riso, edemame, carote, cetriolo, avocado, mango, coriandolo, arachidi e ginger. Tofu Bowl: tofu, riso, carote, cetrioli, cavolo rosso, mango, avocado, zenzero, menta, soia e tahini. Egg Bowl: uova in camicia, riso, guacamole, avocado, rucola, coriandolo e arachidi. In tutti i piatti il riso può essere scelto in versione bianca o integrale. Oltre alla sala interna è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo. 5 Bowls giovedì 13 giugno dalle 18 alle 24 venerdì 14 giugno dalle 18 alle 24 sabato 15 giugno dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 24 Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano Ingresso Libero Infoline 0266661881 - (PRIMAPRESS)