Coronavirus: Milano si protegge limitando il pendolarismo e mettendo in atto la più grande iniziativa di telelavoro

(PRIMAPRESS) - MILANO - I numeri dei casi di contagio da coronavirus in Italia esposti dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sono 76: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte e 2 nel Lazio. Quest’ultimi erano stati i primi a mostrare i segni della presenza del virus mentre erano in un hotel della capitale e poi sottoposti a test all’ospedale Spallanzani.

Due, invece, le vittime, una in Veneto e un'altra in Lombardia. Questa la situazione mentre ieri sera a notte tarda con un Consiglio dei Ministri straordinario è stato deciso lo stato d’emergenza nelle aree di insorgenza del virus con il divieto di uscire dal perimetro di sicurezza. La misura al momento riguarda i due focolai di Codogno e Vo’ Euganeo, rispettivamente nell’area lodigiana e veneta.

Appaiono stabili le condizioni del 71enne nel Milanese che è ricoverato al san Matteo di Pavia. Ma intanto la città meneghina sta correndo ai ripari per limitare i flussi di pendolarismo con i trasporti. Molte aziende hanno inviato ieri una comunicazione ai loro dipendenti autorizzandoli al telelavoro che potranno fare da casa. In queste ore bisognerà definire anche come e in quali casi nei Comuni dovranno essere eseguiti i tamponi per il test da coronavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha tirato le orecchie al governo italiano per non essere pronto con i kit dei test e per non aver ancora individuato il paziente “zero” da dove si è generata la diffusione del virus. - (PRIMAPRESS)