Milano: Aefi e Telethon, una partnership per promuovere la raccolta fondi per la ricerca nelle fiere italiane

(PRIMAPRESS) - MILANO - Telethon e Aefi siglano una partnership per promuovere la raccolta fondi per la ricerca nelle fiere italiane. La Aefi, l’Associazione che rappresenta il sistema fieristico nazionale, con i suoi 36 quartieri fieristici affiliati coinvolge ogni anno milioni di visitatori ed espositori - conferma la propria attenzione al sociale e il proprio sostegno alla campagna di Fondazione Telethon, in favore della ricerca nel campo delle malattie genetiche rare.

Grazie all’attività di Fondazione Telethon si stanno facendo molti progressi per lo sviluppo di terapie e farmaci mirati, efficaci e all’avanguardia e AEFI intende coinvolgere tutti i propri i associati per promuovere l’attività della Fondazione, dando la possibilità di aderire ad un impegno sociale ampiamente condiviso e di grande rilievo. L’accordo AEFI – Telethon rappresenta infatti un’opportunità di utilizzare le fiere a beneficio della ricerca, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà in tutto il Paese. La prima iniziativa di #AEFIperTelethon prende il via già con il Cibus Tec, la manifestazione internazionale leader nelle tecnologie alimentari, in corso alle Fiere di Parma fino al 25 ottobre dove oltre 1.000 espositori incontreranno più di 35.000 professionisti del settore food&beverage. - (PRIMAPRESS)