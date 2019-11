ArcelorMittal: presentata la richiesta di recesso dal gruppo franco-indiano presso il Tribunale di Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Domani 13 novembre il presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi,assegnerà, l’istanza di recesso depositata dai legali di ArcelorMittal, alla sezione specializzata per le imprese. L’atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex Ilva era stato depositato questa mattina per chiedere "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda" dell'ex Ilva, compreso lo stabilimento di Taranto "sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017" come dichiarato dal gruppo franco-indiano il 4 novembre scorso. - (PRIMAPRESS)