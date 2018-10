Al via Creattiva alla Fiera di Bergamo

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Bergamo Creattiva, manifestazione di riferimento in Italia per la filiera delle arti manuali, ha aperto i battenti alla Fiera di Bergamo per la sua 21esima edizione che durerà fino a domenica 7 ottobre. Negli stand presenti 292 imprese, 22 delle quali provenienti da 12 paesi stranieri. Si va dalla bigiotteria al ricamo, dal patchwork alle decorazioni, dal cake design agli oggetti country, passando per i vari découpage, composizioni floreali, stitchery, trompe l’oeil, stencil, twist-art, candele, stamping. In costante aggiornamento sia la parte espositiva sia gli eventi collaterali che si arricchiscono ad ogni edizione di nuove proposte. Quest’anno grande interesse per gli alberi di Natale addobbati dagli espositori nella galleria centrale e Master Quilt, appuntamento a cura di MasterQuilt, che prevede una serie di corsi di alto profilo dedicati al patchwork e al cucito creativo, con la presenza di due autentiche guest star del settore, entrambe provenienti dagli Stati Uniti d’America: Marti Michell (Atlanta, Georgia) e Cherry Guidry (Baton Rouge, Louisiana. Inoltre, “CreAttivi a scuola” convegno dedicato ai docenti in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti istituita dall’Unesco (venerdì 5 ottobre) e l’Eccellenza nel cucito, seminario tecnico promosso da Juki, azienda leader nel mondo di macchine da cucire professionali. Tra le altre proposte originali figurano Creattiwood, che vede protagonisti artigiani, maestri d’ascia, artisti e aziende che lavorano il legno, e Fashion Half Marathon, originale contest nazionale di moda dedicato ai giovani stilisti di tutta Italia, giunto alla terza edizione e già uno degli appuntamenti più seguiti dalla filiera della moda. Creattiva farà poi tappa alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 9 all’11 novembre 2018. - (PRIMAPRESS)