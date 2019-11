Liguria: la regione torna nella morsa del maltempo con frane e smottamenti. Due persone sfollate

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Anche la Liguria torna nella morsa del maltempo che ha nuovamente colpito la regione con frane, smottamenti e una tempesta di fulmini. Neve sulle alture del Savonese e dell'Imperiese.A Genova, due persone sono state fatte sfollare dalla propria casa a causa di un muraglione pericolante per la pioggia. Situazione critica in vaste zone dell' Alto Adige, soprattutto sulle Dolomiti. Dalle ultime previsioni potrebbero cadere fino a 80 cm di neve. Neve anche nel Cuneese. Ritardi anche di un'ora stamane per i treni regionali in partenza da Domodossola e diretti a Milano. - (PRIMAPRESS)