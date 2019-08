Italiano con mandato di cattura europeo per i fatti del G8 di Genova è stato arrestato dalla polizia francese

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Un italiano condannato a 13 anni di reclusione in Italia e ricercato dagli incidenti del G8 di Genova del 2001, è stato arrestato nell'ovest della Francia, secondo quanto riferiscono i media francesi. La procura di Rennes ha precisato che l'uomo è stato arrestato giovedì nella regione di Morbihan dalla brigata nazionale per la ricerca dei fuggitivi in seguito a due mandati d'arresto europei emessi dalle procure di Milano e di Genova. - (PRIMAPRESS)