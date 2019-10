Genova: oggi il varo del primo impalco di 50 metri del ponte Morandi

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Oggi il varo del primo impalcato per il nuovo viadotto sul torrente Polcevera. Una struttura lunga 50 metri, larga 26 e alta 5, assemblato con l’acciaio negli stabilimenti Fincantieri, inizierà a sollevarsi da terra tirato da due gru in grado di sollevare 400 tonnellate. Per poi poggiare sui sostegni in cima alle due pile, la quinta e la sesta, già realizzate. Nell'area del cantiere sono arrivati il premier Giuseppe Conte e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Il premier e la ministra sono stati accolti dal sindaco Marco Bucci, dal governatore ligure Giovanni Toti, dall'architetto Renzo Piano e dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova.

“E’ un riscatto.Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare",ha detto Renzo Piano - che ha regalato il disegno del nuovo ponte a Genova e gli fa eco il governatore Toti: ”Un atto di rispetto verso chi non c'è più e dimostra che a volte la politica mantiene le promesse”. - (PRIMAPRESS)