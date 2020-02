Viterbo: inchiesta morte di Aurora. È indagato un medico del Pronto Soccorso

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Nell'indagine della Procura di Viterbo sulla morte della 16enne, trovata senza vita in casa sabato mattina, c'è un indagato. E' uno dei medici del Pronto soccorso, dove la minorenne si era recata per un attacco di panico. L'accusa è di omicidio colposo. La ragazza era stata accompagnata dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale Belcolle,da dove era stata dimessa dopo alcuni accertamenti e instradata in un percorso di supporto psicologico. Le era stato fissato un appuntamento con lo specialista il lunedì successivo. - (PRIMAPRESS)