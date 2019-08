Unione Europea: i possibili candidati per la nomina a Commissario per l'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’incontro con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il premier Giuseppe Conte dovrà affrettarsi per consegnare il suo candidato per la nomina a commissario UE per l’Italia. L’obiettivo di Conte, concordato con la sua maggioranza, è di ottenere un rappresentante economico. Questa mattina si sono fatti i nomi dei possibili candidati che potrebbero essere l’attuale ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio (47 anni), il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia (51), il ministro per gli Affari Europei, Lorenzo Fontana (39) e il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno (53) che però potrebbe avere una incompatibilità in quanto è titolare di un noto studio legale. - (PRIMAPRESS)