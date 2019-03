Una settimana dello sport gratuita negli impianti comunali di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una settimana dello sport nelle strutture sportive municipali aperte gratuitamente al pubblico. E’ l’iniziativa del Municipio XII di Roma che si terrà dal 25 al 30 marzo 2019 per promuovere la diffusione e la crescita della platea attiva della città. Si va dalla Pallavolo al Basket e alla Ginnastica, dalle Arti Maziali al Ballo coinvolgendo le società sportive che hanno in gestione gli impianti comunali. La decisione è scaturita dopo i risultati raggiunti dalla “Settimana della donna” che lo stesso Municipio XII aveva condiviso con il Movimento Sportivo Popolare (MSP) in occasione dell’8 marzo. - (PRIMAPRESS)