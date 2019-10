Un anno di Rai Fiction al Mia di Roma con uno sguardo ai mercati internazionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un anno di fiction Rai e i progetti internazionali prossimi futuri nella conferenza del Mercato dell’Audiovisivo (MIA) che si terrà giovedì 17 ottobre a Roma (Cinema Quattro Fontane).

L'appuntamento si apre con la presentazione del direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta per proseguire con un focus sui progetti dell'Alleanza Europea con Nathalie Biancolli di Evp Coproductions and Acquisitions e Simon Emmelius di Svp International Coproductions and Acquisitions, ZDF.