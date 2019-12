Traffico di migranti: operazione della GdF tra Salento e Grecia. Tredici arresti nei due paesi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vasta operazione contro il traffico di migranti nel Salento e in Grecia. 13 i provvedimenti restrittivi (7 in Italia e 6 in Grecia) da parte del Comando provinciale della GdF di Lecce,Scico di Roma, e Polizia e Guardia Costiera greche. Fatta luce su 2 organizzazioni criminali, una greca e l'altra italiana, collegate tra loro e specializzate nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per almeno 6.000 euro pro-capite facevano arrivare centinaia di migranti attraverso gli "sbarchi fantasma”. - (PRIMAPRESS)