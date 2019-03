Tirocini: convenzione tra NetCom Group e l'Università di Cassino

(PRIMAPRESS) - CASSINO - E’ stato siglato lo scorso ottobre un accordo quadro tra l’azienda di ingegneria napoletana NetCom Group Spa e l’Università agli studi di Cassino. Una convenzione che prevede una collaborazione della società guidata dal Ceo, Domenico Lanzo e l’Ateneo di Cassino con l’obiettivo offrire agli studenti la possibilità di svolgere tirocini e tesi sperimentali in azienda, in prospettiva di una successiva assunzione post laurea. Ovviamente attività effettuata in ambito ingegneristico e per più dipartimenti dell’Università di Cassino. «E’ un processo che abbiamo già avviato con altre università – commenta Domenico Lanzo, Ceo e Presidente di NetCom Group – come ad esempio con quella di Salerno che ha portato molti neo laureati poi ad essere assunti in una delle numerose nostre sedi in Italia. Siamo certi che si rivelerà un percorso virtuoso e proficui con l’Università di Cassino, anche in prospettiva delle opportunità che si creeranno nel futuro e a breve termine sua base delle nuove tecnologie». NetCom sempre con le università tra le quali la Federico II di Napoli ha avviato da poco anche altre iniziative di collaborazione. Come ad esempio NetCom Gym una work experience rivolta a laureandi e laureati, a quei giovani talenti che si apprestano a concludere il proprio percorso universitario e desiderano sviluppare una tesi sperimentale in azienda. Un’attività che offre un primo momento di confronto con il mondo del lavoro, proponendosi di formare figure professionali in grado di produrre ed implementare soluzioni tecnologiche innovative, sulla base di progetti sperimentali reali e con il supporto di tutor aziendali. Il programma prevede un percorso di formazione presso il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della NetCom Group e con la supervisione di tutor aziendali. - (PRIMAPRESS)