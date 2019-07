Si indaga sull’incendio doloso ad una cabina elettrica che ha bloccato i collegamenti ferroviari tra Roma e Firenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. Così RFI. E'in corso -prosegue la nota- la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI e le forze dell'ordine.Pesanti ritardi sia per i convogli provenienti da nord (Milano e Bologna),sia per quelli in arrivo da Sud (Napoli). - (PRIMAPRESS)