Sciopero casellanti nel primo weekend di agosto da bollino nero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre le previsioni del primo weekend di agosto sono da bollino nero per il traffico autostradale, gli addetti ai caselli saranno in sciopero astenendosi dal lavoro per quattro ore “a singhiozzo”, con interruzioni programmate nelle ore più calde del primo week end d’agosto. I sindacati che hanno indetto lo sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti) fanno sapere che lo sciopero durerà in tutto 12 ore, articolote in tre turni da 4 ore ognuna. Gli orari in cui i casellanti incroceranno le braccia sono dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5. Con i caselli chiusi, quindi, il traffico autostradale verrà dirottato sulle porte Telepass e Tessere creando dei disagi per lo scorrimento delle auto. - (PRIMAPRESS)