San Cesareo: domani l'autopsia sull'operaio trovato morto nel pozzo alle porte di Roma

(PRIMAPRESS) - SAN CESAREO (ROMA) - L’autopsia sulla salma dell’operaio ritrovato in un pozzo ieri pomeriggio alle porte di Roma, sarà effettuata domani al Policlinico di Tor Vergata. Si tratta di un operaio di 30 anni romano, che mentre effettuava dei lavori in un terreno privato a San Cesareo, è precipitato in un pozzo artesiano profondo circa 5 metri.

Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della stazione di San Cesareo e della compagnia di Palestrina. L’area è stata sequestrata. - (PRIMAPRESS)